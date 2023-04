Sin fecha la recuperación del dinero robado a Cotas, pese a sentencia al principal implicado

La sentencia a uno de los acusados del millonario robo en Cotas, por ahora, no garantiza la devolución los recursos hurtados a la cooperativa. El 12 de abril un tribunal sentenció a cuatro años de cárcel al exdirector de Marketing, Hubert Gil; no obstante, para recuperar parte de los fondos, la entidad deberá iniciar un proceso civil que aún no tiene fecha.