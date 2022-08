Sin libertad

El 6 de Agosto de 1825, los diputados de los cinco partidos o intendencias de Charcas declararon su independencia “de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo”. Se suponía que, a partir de entonces, se viviría en libertad, pero eso no sucedió.

Con semejante antecedente, no es de extrañar que la mayoría de los presidentes de Bolivia haya intentado sojuzgar a la prensa. Después de todo, solo personas externas a las esferas de poder, y con suficiente libertad de acción, pueden supervisar a los gobiernos y denunciar sus excesos, cuando no la comisión de delitos.

Desde 1925, los gobiernos intentaron aprobar leyes que controlen a la prensa, sin conseguirlo. El gobierno de Evo Morales promulgó una serie de restricciones que dispersó en varias leyes y, actualmente, la libertad de información está notoriamente restringida. Ya no se puede acceder a los registros públicos, como el padrón electoral o el Servicio del Registro Cívico, porque estos han sido sellados con siete o 14 candados. Es curioso que la protección a los datos haya recaído precisamente a los vinculados con la cantidad de electores.

No hay libertad porque la publicidad estatal se reparte, como disimulado soborno, a los medios de comunicación del gobierno o afines a él. Se repite la historia de los Lucas Jaimes que recibían pagos por cantos laudatorios. La prensa no alineada, en cambio, no recibe más que desprecio y, ahora, ataques de grupos que parecen haberse articulado para ese fin.