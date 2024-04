Sin miedo al futuro (?)

A medida que escuchaba la disertación, los porqués sobre los nuevos avances de la tecnología me daban vuelta la cabeza, aunque también me cuestionaba su para qué. Es decir, analizaba las cosas desde una perspectiva filosófica y humanística, mucho más que técnica. Sin embargo, muy dentro algo me decía: “No hay vuelta que dar. La historia es experta en dar giros inesperados. Sí. Pero las tendencias apuntan a la presencia irreversible de la IA en casi todas las áreas. Por tanto, hay que aceptarla y tratar de llevarse bien con aquel cambio”.

Al final del curso del 6 de abril, hice una pregunta al profesor Cárdenas, una pregunta que no era técnica, sino de reflexión personal: “¿Cree usted que la IA y los algoritmos estén haciendo al ser humano más feliz (o menos infeliz, si se quiere)?”. Reflexionó unos segundos y me respondió que su plan de vida era, luego de culminar su carrera en la academia, irse por un tiempo a Nepal, para conectar espiritualmente y dejar de lado el mundo turbulento de los datos y los artilugios digitales. Con esa respuesta, me dio a entender que no, que lo más seguro era que esta vida digital, este sprint por encontrar siempre algo más allá, quizá no nos hace más felices. De todas maneras, pienso que hay que tratar de hacer de la IA un aliado, intentar convivir sanamente con ella, porque no se irá, incluso si quisiéramos que se fuera. Al respecto, puedo citar a Shakespeare, quien, por boca de Cimbelino, rey de Bretaña, invita al ser humano a aceptar el tiempo que le tocó vivir, a no creer que estamos en el umbral de un apocalipsis, pero también a no pensar que estamos a dos pasos del paraíso terrenal: “Brindémonos a la época tal como nos ansía”.