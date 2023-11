Sin plata y sin poder

El margen de negociación del presidente Arce es muy reducido. Para acercarse a la oposición tendría que liberar a los presos políticos, dejar sin efecto innumerables procesos en contra de los líderes que no comparten sus ideas y prácticamente renunciar a la teoría del presunto golpe de Estado, que en los hechos sirvió más explicar la huida de Morales que para hacer presidente al ex ministro de Economía.

Con el MAS la cosa es más difícil todavía, porque la única salida posible es dejar el paso libre para que Evo Morales se convierta en candidato a la presidencia para las elecciones de 2025, algo que el presidente no está dispuesto a hacer.

Morales está promoviendo con relativo éxito la idea de que los problemas de Arce no son los del MAS. El objetivo del congreso de Lauca Ñ, además de mostrar capacidad de convocatoria y respaldo de las bases, era marcar una definitiva distancia con los “administradores” gubernamentales, ratificar que “los que nos gobiernan no son del partido” y que “Arce está hundiendo al país”. Eso aparte de apuntar incluso a la propia familia presidencial con casos de supuesta corrupción.