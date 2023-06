Sobre abusos y desafíos

En un acto con la militancia del MAS, el presidente habló de abuso y matonaje, y también dijo que Santa Cruz no tiene norte. Y para empaquetar su provocación, desafió a discutir quién tiene la mejor propuesta de modelo político y económico para la construcción de Santa Cruz. Sobre sus afirmaciones, no cabe duda que el matonaje y el abuso hay que combatirlo y sancionarlo en toda circunstancia y lugar, con todo el rigor de la ley.

Basta recordar el ataque desde el MAS a Doña Amparo Carvajal; o la afirmación de una ministra amenazando con expulsar del territorio nacional a ciudadanos que no son indígenas; o el reciente ataque al expresidente Carlos Mesa en Tarija. El MAS y su Gobierno han sembrado violencia y matonaje en todo el territorio nacional.

Y sobre modelos políticos y económicos no hay mucho que escribir, es más didáctico ver y recordar lo que ha pasado y está pasando en el pais. Una fusión entre el poder político del MAS y el poder del narcotráfico (afirmado por un exministro del MAS); una acción dominante de mafias del contrabando en las fronteras, una naturalización de la corrupción en ministerios, donde los funcionarios discuten a la luz pública el porcentaje de las coimas; la exportación de media tonelada de droga en la línea bandera; etc., etc.