Sobre el mito del Estado emprendedor: respuesta de la economista McCloskey a Mazzucato

Sin embargo, haciendo algunas consideraciones, si el “Estado emprendedor” realiza inversiones de alto riesgo no es precisamente por una habilidad de cálculo o previsionalidad, o por tener un magnífico estudio de proyecto, sino es sobre todo porque realmente no tiene miedo a perder, porque el Estado no tiene recursos propios, invierte y se financia con recursos que son parte de la recaudación impositiva.

En este sentido, ante la posición de Mazzucato, surge una respuesta crítica de parte de los economistas Deirdre McCloskey y Alberto Mingardi con la publicación de otro libro titulado The Myth of the Entrepreneurial State, traducido como “El mito del Estado emprendedor”, poniendo de manifiesto la naturaleza coercitiva que tienen los gobiernos frente a los mercados, de una naturaleza más consensual, competitiva y con unos incentivos más claros, y donde se explica que el Estado o la gestión pública aun teniendo más recursos que incluso todos los privados, no tendría la información necesaria, la capacidad de innovación y el costo por las pérdidas sería casi nulo.