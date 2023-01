Sobre la supuesta legalidad de la aprehensión

No trato de ser abogado defensor del gobernador, no obstante como abogado defensor de la legalidad y el Estado de derecho me parece totalmente reprochable cómo ejecutaron su aprehensión y no solo por el modus operandi sino que jurídicamente es inaudito que sea ejecutada en plena vacación judicial, considerando la Sentencia Constitucional Plurinacional 0240/2019-S2 de fecha 15 de mayo de 2019.