Sobre pedofilia y pederastia

Pedófilos y pederastas abundan en el mundo desde tiempos antiguos. Griegos y romanos se preciaban de tener mancebos esclavos que los satisfacían más que sus propias esposas. La pedofilia y la pederastia (sin acento en la i por si acaso) crece cada vez más en nuestro mundo, al extremo que se sabe de tours por naciones pobres, donde los que pueden hacerlo, viajan de un continente a otro atraídos principalmente por niños a quienes prostituyen. Pero, en fin, esos son gustos de ricos y de degenerados y no tienen nada que ver con lo que ahora está conmocionando a Bolivia, que es la pedofilia en la Iglesia católica, concretamente, en estos días, en la Compañía de Jesús.

Hace más de diez años escribí una novela titulada Confesiones inconclusas de Juan de Dios , en la que, sin saber lo que vendría, fabulaba y reflexionaba sobre pedófilos y pederastas en un convento a orillas del lago Titicaca. Siendo yo un católico apostólico y romano, debo reconocer que no soy hombre de fe y que acudo poco a misa, aun cuando tengo una gran admiración por la Iglesia, reconociéndola como la más importante institución de occidente en todos los tiempos.

Esto de la pedofilia en la Iglesia católica data se siglos. Historias, novelas, cuentan del cura obsequioso con los niños y los jóvenes a quienes atraen perversamente con su sabiduría y con su forma de pensar, aparentemente tan similar a la de ellos. Eso es fingimiento malvado. Pero hay otros curas, la inmensa mayoría, que realmente aman a los niños y a los jóvenes, y que, al margen de una esmerada educación, los conducen por el camino del bien. Eso no se puede negar, es la norma.

Esto, lo sabemos bien, no sucede con otras religiones, no pasa con los cristianos protestantes, luteranos o anglicanos, aún más, ni siquiera con los católicos ortodoxos. Según Wikipedia, en las iglesias católicas orientales los sacerdotes pueden ser casados, con la excepción de los obispos que deben ser célibes. No tenemos información de si en las otras iglesias católicas se producen casos tan escandalosos de pedofilia como en la Iglesia latina, donde el celibato clerical sin ser un dogma, es decir, sin ser una verdad absoluta para la Iglesia, obliga a sus miembros a los votos de pobreza, obediencia, pero también de castidad. Y esto de la castidad es la madre de todos los vicios.