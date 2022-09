Sociología del campo político cruceño

Es difícil imaginar que Santa Cruz tome el poder estatal, cuando no tenemos ni siquiera un partido municipal o departamental, todos sabemos cómo terminó Demócratas y Creemos no es un partido, es una agrupación ciudadana o una especie de “asociación accidental” de acuerdo al Código Civil o de Comercio.

No tenemos cuadros, porque no tenemos espacios académicos de formación política y en Ciencias Sociales, nadie se preocupó y menos se ocupó e invirtió en producir formación científica para ordenar el mundo social. La Cainco, la CAO, la Federación de Ganaderos, las cooperativas o cualquier grupo social o de poder no lo hicieron, hemos vivido bajo la creencia que las Ciencias Sociales no son necesarias e imprescindibles para regular o racionalizar el mundo social como diría Weber.