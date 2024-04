Solo el 3% de las mypes accedió al crédito SíBolivia, según Fedemype

“ Es un crédito muy bueno por las tasas de interés bajas. Pago 60 bolivianos de interés mensual y puedo acceder a un refinanciamiento si he pagado el 50% del crédito”, dijo Celestino, en su negocio que ha llamado César Store.

Sin embargo, Vargas lamentó que el sector de las mypes no ha sido un grupo fuerte de beneficiarios del acceso a este tipo de créditos . “Hemos tenido muchas dificultades para poder acceder por el tiempo que toma obtener este préstamo y por los requisitos, porque exigen garantías reales, y estas garantías muchas microempresas no las tienen”, dijo Vargas al referirse a las garantías hipotecarias.

“Por eso el impacto es insignificante, no hay un impacto real, porque desde hace dos años, prácticamente han desviado este fondo para incentivar la producción agropecuaria, más que todo en la producción primaria de alimentos y esto ya ha perdido su objetividad, que era para impulsar a las micro y pequeñas empresas que habíamos batallado durante la pandemia y teníamos que recuperarnos”, apuntó Vargas,

“Por ejemplo, si se solicita un crédito de 10.000 dólares, piden un garante con casa sí o sí. Si es 12.000 dólares piden dos garantes. No sirve como garantía maquinaria y hay muchos productores pequeños que no tienen casa, viven en alquiler o no tienen los papeles de Derecho Reales”, reveló.