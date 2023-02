¿Somos autónomos?

El MAS ha tocado las puertas de la justicia, y seguirá buscando por todos los medios cómo “institucionalizar” el golpe certero que ha dado a la Gobernación de Santa Cruz. El secuestro de Luis Fernando Camacho y su detención abusiva e inconstitucional, parece que no ha sido suficiente para el centralismo autoritario. El ministro de Justicia anunció, incluso, acciones penales no solo contra del vicegobernador Mario Aguilera, en caso de que no asuma la titularidad, sino también con realizar elecciones departamentales para defenestrarlos. El objetivo político es tomar la Gobernación a cualquier precio (el fin justifica los medios).