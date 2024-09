¡Somos Santa Cruz, somos Bolivia!

José Martí dijo cierta vez: “Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. El poeta se refería al legado que dejaremos al partir de este mundo. Nuestras obras darán cuenta de ello. En lo que a mí respecta, con el favor de Dios, planté más de un árbol; tengo dos hijos y sus esposas son dos hijas más para mí; y, escribí más de un libro. De tal manera que debo considerarme una persona muy bendecida, especialmente, cuando, respecto a lo tercero, fui coautor del libro “Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito”, el mismo que superó de lejos, muy de lejos, lo esperado. Sé que no soy el mejor y tampoco pretendo parecerlo, por eso, todo lo atribuyo a Dios: Él es bueno conmigo, demasiado, diría yo; es por su gracia que soy lo que soy, para la gloria y honra del Altísimo.

Pero si hay algo por lo quisiera que un día se me recuerde es, primeramente, porque fui un seguidor de Jesucristo y traté de agradar a Dios; en segundo lugar, por mi entrega a Santa Cruz, que me acogió de pequeñito, de sólo 6 años, cuando llegamos del interior con mi mamá Emma y mis dos hermanas para encontrarnos con mi papá Héctor que había migrado años antes para trabajar.

No voy a decir que las cosas fueron fáciles al principio, pero, a estas alturas de mi vida, haciendo un recuento -viendo a la región y al país, además- puedo dar fe que es más doloroso ser pobre en otros lugares, que ser pobre en Santa Cruz.

Por eso decidí escribir esta columna, porque una vez más llega septiembre, el mes de la Efeméride de Santa Cruz y hoy más que nunca resulta imposible no hablar del modelo de desarrollo cruceño, porque en medio de todas las turbulencias que afectan al país, nuestro futuro, nuestra forma de ver y hacer las cosas, de una u otra manera están en juego, por eso, ahora más que nunca, quienes vivimos en esta generosa tierra, debemos pensar en serio:

Cuando escribimos el libro mostramos con hechos históricos y cifras socioeconómicas irrefutables que la región es una verdadera tierra de oportunidades, la tierra prometida para muchos, porque en ella se puede “hacer” dinero (progreso económico), pero no solo eso, Santa Cruz permite llegar a ser “ser” (realización personal) por medio del “espíritu cruceño” que es emprendedor, que lleva a la gente a ser empresaria.

Dijimos que el modelo cruceño existe, que no es perfecto, pero es exitoso porque no solo dan cuenta de ello las cifras económicas, sino también las demográficas y de calidad de vida, por eso la migración interna no para, habiendo llegado Santa Cruz de la Sierra, de ser una inhóspita aldea, hace 70 años, a ser una ciudad cosmopolita ¡una potente señal de que el modelo funciona!