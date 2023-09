¿Somos un incordio sudamericano?

El Movimiento al Socialismo (MAS) llegó al Gobierno el año 2005 sin estar seguro de lograrlo. Era un partido de mestizos e indígenas que sabiéndose fuerte, no creía posible acceder al poder desplazando a las fuerzas tradicionales. Evo Morales ya había tenido una magnífica elección el 2002, perdiendo por escaso margen con Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, el 2005, los masistas obtuvieron un rotundo triunfo sobre PODEMOS del liberal Jorge Quiroga, y no supieron qué hacer con su victoria, incrédulos de tener a un Evo Morales, cocalero iletrado e ignorante, como presidente electo de la República.

Internamente, una vez en el mando, como un movimiento odiador de los gringos y enemigo del capitalismo, obligaron a realizar nuevos contratos a las empresas petroleras que trabajaban en Bolivia, a lo que llamaron “nacionalización”, que no fue tal. Con un aluvión de dólares, producto de las rentas del gas –resultado del esfuerzo de sus antecesores– Morales se dedicó a crear o mejorar demagógicamente algunos bonos populares, y a destinar ingentes recursos a la inversión pública, para crear empleos destinados a satisfacer las demandas de sus seguidores; e invertir cuantiosas cifras en empresas estatales que hasta el día de hoy continúan con números rojos y donde fue a parar el dinero de los bolivianos. Pero al pueblo se lo tenía contento con la Nueva Bolivia y eso se aprovechó para elaborar la mal redactada y tramposa Constitución del 2009.

Si bien internamente, con una población que se conformaba con pocos regalos, Evo Morales era popular, en el campo externo, donde no sirven las dádivas ni los bonos solidarios, la situación no fue igual. Al cabo de unas semanas, se había eliminado del Servicio Exterior a todos los diplomáticos que, se suponía, eran de una oligarquía inventada. Es decir, a casi toda la planta de funcionarios. Esto produjo el canciller Choquehuanca (un brujo aimara) con pleno conocimiento del presidente Morales.

Se realizó, porque, en primer lugar, a la nueva administración no le interesaban los temas que estaban pendientes con las naciones vecinas, salvo el gas y luego el mar. En segundo lugar, porque el afán de Evo Morales era acercarse a Castro y a Chávez, a Gadafi e Irán, y naturalmente distanciarse de los Estados Unidos, país al que odia hasta el día de hoy. ¿Acaso le importaban los tratados de hacía muchas décadas, si estaba floreciendo una Nueva Bolivia?

Las relaciones comerciales con China se multiplicaron, lo que no hubiera extrañado a nadie si no fuera por los contratos leoninos que firmó el Estado Plurinacional con algunas empresas de ese país. Además del mal sabor que nos dejó la compra del carísimo satélite Tupac Katari, del que, una vez en el espacio, no se tuvo muchas noticias más.