Somos un río de pie

“Esta ha sido una gesta heroica de todos ustedes que resistieron y lucharon con firmeza y convicción por una justa demanda. El paro más extenso y el cabildo más multitudinario de la historia ha reafirmado nuestros ideales de un pueblo digno, un pueblo libre y rebelde que no se deja ni se dejará doblegar jamás. Ahora volvimos a ser ‘un río de pie’.”

El Dr. Calvo agradeció al puebo cruceño “por su sacrificio, que no ha sido en vano. Señoras, señores, jóvenes y niños, es momento de volver a estudiar y trabajar para recuperar las fuerzas físicas y su economía. Lo haremos con mayor fortaleza... Suspendemos el paro, pero seguimos en emergencia.”

Se ganó una de las tantas batallas a enfrentar de aquí en adelante. Se levantó el paro y se dio una pausa táctica, para no perder el objetivo estratégico: la relación con el Estado Central, contenido el segundo mandato del Cabildo del pasado 13 de noviembre. Como recordó Calvo, ese mandato delegó “al Comité pro Santa Cruz la potestad de revisar y replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, con nuevos caminos que nos señalen rutas alternativas para modificar ese vínculo dañino”, hasta “lograr un equilibrio entre lo deseable y lo viable.” Agregó que “Necesitamos replantearnos la relación con el Estado: somos más útiles a Bolivia si nos dejar ser y si nos dejan hacer, para no seguir postergando nuestras aspiraciones y perjudicando nuestro desarrollo” sin separatismo ni otros adjetivos dañinos.

Se ganó a pesar del obstruccionismo del ex Morales, siempre con talante dictatorial, haciendo del censo, una vez más, un arma política e ideológica. Dará batalla en el Senado, la otra instancia constitucional a ganar. Sin embargo, acotó Calvo, el censo “Ya no es un decreto mezquino e incierto, ahora hablamos de ley. Esta ha sido una victoria de todos ustedes: pueblo de Bolivia que vive y trabaja en Santa Cruz; una victoria arrancada al centralismo... Hemos logrado elevar una simple tarea de estadísticas, a una poderosa base de la construcción de un nuevo Estado dónde la planificación se haga con datos y no con ideologías...” Anunció que esta hazaña “se enseñará en los futuros textos escolares de un sistema educativo que deberá regionalizar sus contenidos, según el marco de una nueva relación que construiremos con el Estado boliviano”.