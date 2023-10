“Es una guerra -insiste metiendo el bigote en la espuma de la cerveza-. Y la estamos perdiendo por nuestra estupidez. Sonriendo al enemigo.” Leo la frase que rescato de uno de tantos artículos de Arturo Pérez-Reverte y no puedo sino pensar en el viejo refrán que reza “el que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Cómo no, después de leer íntegramente su artículo “Es la guerra santa, idiotas”, publicado por el diario español ABC hace nada menos que nueve años.