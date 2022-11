Sordera e incompetencia que impresionan

Ayer se depositó mucha esperanza en la reapertura de un posible diálogo a partir de la disposición expresada el lunes por el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, pero la respuesta gubernamental reafirmó que los delegados del presidente Luis Arce para manejar la crisis no están a la altura de las circunstancias. Así lo demostraron durante estos 12 días de paro y ayer lo volvieron a ratificar.

Decir que el diálogo debe instalarse en el día y que al mismo tiempo debe levantarse el paro indefinido es no haber comprendido en todos estos días de qué se trata el conflicto, es subestimar la inteligencia ciudadana o simplemente tomar un asunto delicado por la vía de la burla, actitud que no cabe en días de aguda sensibilidad.

El vocero Jorge Richter llamaba a esto no un condicionamiento, sino un detalle de simultaneidad -como si no fuera lo mismo- al tiempo que decía que a medida que se observe ese levantamiento del paro los movimientos sociales que cercan a Santa Cruz ‘irán replegándose’. Es decir, aunque no hacía falta la aclaración, el representante del Gobierno admitía que es el Gobierno el que maneja a esos grupos movilizados que impiden el ingreso de alimentos y combustibles a Santa Cruz en los municipios en que se han apostado junto a grandes promontorios de tierra.