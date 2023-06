“Sos un héroe”: madre de víctima destaca valor de su hijo al denunciar

“Sos un varón de propósito, propósito indestructible, estás dejando un legado de valentía, de integridad, sacando a luz lo oscuro, lo torcido, lo pervertido, lo que no es de Dios, de todo un sistema”, agrega.

Este viernes, padres de familia y compañeros de clase del niño también le dieron su respaldo. “Nos dirigimos a vos muy agradecidos por el coraje que tuviste para enfrentar esta situación, contarles a tus papás lo que has vivido es un gran acto de valentía que nos ha dejado admirados.

También la valentía de tu familia para encarar este asunto y no taparlo como otros casos. ¡Gracias familia de valientes! Eres nuestro héroe, quizá no calcules el valor de tu acción hoy, pero sin duda has dejado un legado en nuestra sociedad con tu voz, dice parte de la carta que hicieron pública por las redes sociales.