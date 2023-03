Sosa recibe otra notificación fiscal y Forfori está en el pabellón de aislamiento

La exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, y Andrea Forfori, ex directora de Parques y Jardines, considerada mano derecha del alcalde Jhon ny Fernández, coincidieron en el penal de Palmasola. No están en el mismo ambiente o celda, pero tienen un denominador común, ambas ostentaron el poder y aho ra están privadas de su libertad, investigadas por delitos.

Cuando se le habló se paró sin mayor problema, lucía un sem blante tranquilo, y estaba junto a sus compañeras reclusas. “Estoy bien, me siento bien”, dijo. Sin embargo, tuvo una reacción distinta al identificar que se trataba de la prensa. “No quiero hablar con ningún medio de comunicación , no hablen más de mi causa, yo es toy bien aquí”, expresó.

La respuesta fue más drástica al saber que se trataba de EL DEBER. “ No hablaré nada con ustedes ”, di jo, dio la espalda y volvió al lugar donde se encontraba inicialmente, para seguir leyendo su libro, ante la mirada de las internas.

Las reclusas que la conocen di jeron que ella está muy bien, que incluso juega volibol en los tiem pos libres, pero en el aislamiento también debe someterse a reglas, como levantarse temprano, hacer limpieza y otros oficios. Cobros por QR Andrea Forfori permanece de tenida en la cárcel de Palmasola desde el 14 de febrero. E se día fue imputada por la Fiscalía, por delito de concusión , luego de haber sido descubierta en flagrancia cobran do sueldos públicos a través del sistema QR, sin trabajar.

Por su parte, la exalcaldesa An gélica Sosa, cumplió 435 días de detención por orden judicial. Fue detenida en diciembre de 2021, se ñalada por el caso ítems fantasmas. Enfrenta cuatro procesos penales por este caso. Purga en una habi tación con piso de hules, que hasta hace casi dos meses compartía con la ex secretaria de la Alcaldía San dra Velarde, pero esta salió y se so metió a procedimiento abreviado. Sandra Velarde, permanece ahora a la espera de su libertad, internada en una clínica.