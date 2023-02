Suben a 26 las muertes por dengue en el país y 19 están en Santa Cruz

El dengue no da tregua y las muertes atribuidas a este mal suben a 26 en el país, de las cuales 19 se registran en el departamento cruceño, según el último reporte del Ministerio de Salud.

También ve necesaria una normativa municipal que sancione a los propietarios que no mantengan la higiene en su predio y no eliminen los reservorios de mosquitos. “Se requiere una ley municipal que sancione drásticamente a los vecinos que no limpien los criaderos de mosquito”, insiste.