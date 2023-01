Subestimación fatal

En ese contexto es necesario repetir lo expresado en anteriores columnas: ¡si no nos gusta que nos persigan, apaleen y encarcelen, hay que saber votar! Sí, los liderazgos de oposición (Mesa y Camacho) tenían la obligación lógica y moral de limar asperezas, conformar un frente único y fuerte en la elección de 2020, o en último caso tener la hidalguía de apartarse de la justa electoral y apoyar al mejor posicionado en tendencia de voto, como sucedió -aunque tarde- con la expresidenta-candidata Jeanine Añez. El no haber tenido la capacidad de dialogar para lograr acuerdos por el bien del país, es la principal causa de regreso del régimen conculcador de derechos; la otra fue que el electorado no comprendió nunca que esta vez podía, pero no debía ejercer el derecho de votar por su opción de preferencia y que había que aplicar el voto útil, el voto inteligente, apoyando al opositor mas votado para evitar la diferencia de 10% con el MAS. Que igual éste pudo haber obtenido el 50% y ser gobierno, puede ser, pero con un órgano legislativo mas equilibrado y la conciencia de haber hecho todo lo que estaba al alcance para tratar de cumplir el objetivo principal, ¡Que el MAS no regrese al gobierno por motivos obvios!.