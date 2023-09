Subsidio: el Estado ve a las madres como consumidoras de sus empresas

En esto me incluyo. Soy madre de una bebé de 1 año y medio y para mí, hacer las filas del Sedem –y las filas del SUS para acceder al subsidio universal– me era imposible. A los cinco meses de gestación tuve una complicación que me dejó en cama durante más de un mes y no podía alzar nada pesado. Pero a los señores del gobierno eso no les importa, ni si quiera lo piensan. ¿Por qué? porque sus políticas de “apoyo a la nutrición materna infantil” no están basadas en estudios de género para entender las necesidades de la maternidad, sino que están creadas pensando en que las mamás seamos consumidoras de los productos de sus empresas estatales. Por otro lado, existe una mirada de tutelaje y paternalismo estatal hacia las mujeres y madres.