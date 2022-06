Suculentas papas rellenas

Escucha esta nota aquí

La papa es de lejos el alimento más consumido en Bolivia; hay mil formas de prepararla pero haciéndolo de esta manera quedará suave, jugosa y con mucho sabor. Toma nota de la siguiente receta.





Papas rellenas

Ingredientes

• 4 papas grandes

• 200 gramos de queso mozzarella

• 100 gramos de queso cheddar

• 200 gramos de crema de leche

• 100 gramos de queso crema

• 1 manojo de cebollita verde

• 200 gramos de tocino

• Aceite de oliva

• Sal y pimienta

Preparación:

Para cocinar el tocino, colocarlo en una sartén caliente, no hace falta agregar aceite, el tocino comenzará a soltar el suyo propio y quedará crocante. Lavar muy bien las papas, que deben ser más o menos del tamaño de toda una mano. Secar, y con ayuda de un tenedor pinchar varias veces por todas las papas. Entonces agregar aceite de oliva por toda la superficie. Añadir también sal y pimienta. Llevar al horno a 180 C durante 40 minutos o hasta que estén suaves. Una vez cocidas, cortarlas por la mitad. Sacar parte del relleno, esto debe hacerse con cuidado de no romper la cáscara. Colocar el relleno en un bol, mezclar con los quesos, la crema, la cebollita verde y el tocino crujiente. Cómo el relleno de la papa estará caliente se integrará bien con el resto de ingredientes. Volver a rellenar las papas con la preparación hecha anteriormente. Añadir otro poco de queso por encima y gratinar durante 5 minutos más en el horno. Servir caliente.

¿Qué tipo de papa usar?

En Bolivia existen más de 30 variedades de papas, pero para esta receta en particular te recomendamos utilizar papas holandesas, pues son alargadas y tienen el tamaño suficiente para poder rellenarlas.