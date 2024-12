Sueños, pesadillas y el anhelo de despertar

El 20 de enero de 1961, durante su discurso de posesión, el presidente John F. Kennedy pronunció una frase que ha trascendido generaciones: "No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país." Este llamado a la acción subraya una verdad innegable: el progreso no puede depender únicamente del Estado, pues todos somos parte de este.

Millones de bolivianos vivimos este principio cada día: trabajamos, emprendemos y cumplimos con nuestras obligaciones. Sin embargo, también necesitamos que el Estado cumpla su rol esencial: proveer estabilidad, reglas predecibles, instituciones confiables y liderazgos íntegros. Sin estos elementos, no es posible desarrollar libremente nuestras actividades.

Pero construir un entorno así no depende solo de acciones individuales, sino de decisiones colectivas que requieren un sistema democrático funcional, donde las elecciones sean más que un acto de votar y los resultados sean respetados.

¿Es esto inevitable? No. ¿Es normal? Sí, hasta cierto punto. Como lo explica Bruce Bueno de Mesquita y sus coautores en su obra "La lógica de la supervivencia política", los líderes tienden a actuar en función de sus intereses más que del bienestar común.

Aceptemos la realidad: la política tiende a guiarse por intereses personales. Pero no debemos resignarnos.

De niños, soñábamos con progresar, confiando en que las autoridades velaban por nuestro bienestar. Pero al crecer, muchos descubrimos que el Estado no solo no nos apoya, sino que en ocasiones nos atropella.

¿Podemos cambiar esto? Sí, con realismo y pragmatismo. Esto implica reconocer nuestras limitaciones, pero también enfocarnos en construir un entorno donde soñar sea nuevamente posible. Un entorno que no solo inspire, sino que también permita resultados tangibles.

En síntesis, la política a menudo sigue los intereses de unos pocos, pero no es inevitable que sea así. Una democracia funcional es aquella donde los ciudadanos toman las riendas, donde el sueño de una Bolivia justa y próspera no depende de promesas vacías, sino de acciones concretas: instituciones fuertes, igualdad de oportunidades y una sociedad activa y vigilante. Si cada uno contribuye a construirlo, no solo podremos despertar de la pesadilla, sino también comenzar a soñar.