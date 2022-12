Sumas y restas luego del paro ciudadano cruceño

¿Cuál es el saldo político después del paro ciudadano de 36 días en Santa Cruz? Cada quien tiene su propia lectura y esta semana le comparto la mía, adelantándole que probablemente no será de su completo agrado.

Para no pelarle de entrada, es bueno comenzar haciendo referencia al origen y a la naturaleza del conflicto, pues allí podrían estar algunas claves. El paro por el censo no fue el resultado de una acumulación de tensiones, como en otros momentos; me animo a decir que más bien se produjo en la coyuntura de un gobierno fuerte y una oposición política y regional débiles en general.