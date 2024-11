Sumisión indignante

Lo que la población cubana no vio venir era el carácter totalitario y dictatorial de los lideres de esa revolución, que desde que asumen el control del Estado, muestran sus garras que sojuzgan de la manera más brutal a la población que del festejo, paso rápidamente al miedo.

El gobierno dictatorial para evitar los reclamos de la población, sometía a esta con la fuerza de las armas y de prisión sin derecho a defensa. El uso de las armas era el mayor argumento para que ese pueblo empezando a ser sojuzgado hasta el extremo, no pudiera reclamar y tenía que aceptar esa situación, porque ponía en riesgo su vida y su libertad.

Pasado ese tiempo, estamos viviendo en esta triste nación (no la cubana, la boliviana), situaciones de racionamiento de combustible que es absolutamente inaudito por dos elementos: es de absoluta responsabilidad e ineptitud del gobierno plurinacional, el haber llegado a esta insólita situación de escasez de un elemento básico en la vida la población y, el otro, los reclamos de la inmensa población afectada, tengan o no vehículos, se limita simplemente a opiniones similares en los medios de comunicación reclamando y quejándose.

No es que considere un levantamiento armado ni mucho menos, pero tampoco se puede seguir en una posición solamente de queja; es directa y absoluta responsabilidad del gobierno (no sé si es correcta esta expresión, porque gobierno significa gobernar, tomar decisiones, dirigir, prevenir y definir acciones para el manejo de justamente el gobierno, lo que los detentadores actuales del poder no lo hacen) primero, evitar que existan situaciones como el grave presente de desabastecimiento de combustible y si ya por ineficacia e ineptitud de los responsables hemos llegado a la actual situación, entonces deben buscar de manera inmediata y práctica, tomar las medidas para solucionar esa situación, sino lo hacen, entonces será el pueblo el que legítimamente exija con otros medios se llegue a esa solución.