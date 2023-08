Suprimir el Ministerio de Justicia

Hacer las leyes es atribución de la ALP, y esta función no es delegable (CPE, art. 12.III). El Ejecutivo puede proponerlas, pero sólo como cooperación entre órganos (arts. 12.I y 162.I.3). Sobre la JIOC, el Ejecutivo no tiene justificativo para cumplir una función en este tema. Su sola existencia va contra la interculturalidad y la descolonización. En temas de niñez, adolescencia, adulto mayor, mujer y personas con discapacidad, el Gobierno central no tiene competencia, salvo en lo jurisdiccional (CPE, art. 298.I.21 y II.24; Ley 548, art. 3), sino los gobiernos subnacionales (CPE, arts. 300.I.30, 302.I.39 y 303.I).