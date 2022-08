Surgen críticas a la compra directa de las computadoras Quipus

Dentro de la misma línea, el concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, argumentó que la adquisición de estos equipos genera muchas dudas. “Siempre que se hacen compras directas, queda la duda del por qué no se hace una licitación abierta para que haya propuestas y opciones. Además, las Quipus, en la historia reciente, nos han demostrado que no tienen la calidad para justificar su compra en esa cantidad”, dijo.

“Han dicho que estas computadoras no sirven y no tienen capacidad, eso es político y lamentablemente estamos expuestos. Desde que entré como alcalde, lo que los concejales opositores hacen es mirar lo que hago porque ellos no hacen nada”, dijo la autoridad municipal.