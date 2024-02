Surtidores agotan dotación; YPFB dice que suministra más combustible

No obstante, ayer las colas persistían en algunas zonas de la capital oriental, Cochabamba y La Paz. Incluso, algunos responsables de surtidores consultados indicaron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió un comunicado para todas las estaciones de servicio indicando que solo la entidad estatal puede hablar oficialmente sobre el abastecimiento de combustibles.

“No podemos dar una declaración oficial. La ANH nos dijo que solo somos comercializadores , nada más, y no podemos hablar”, dijo una fuente que pidió no ser citada.

“Los famosos revendedores están viniendo con bidones para acopiar combustible y llevar a puntos conflictivos como en el trópico (de Cochabamba), ya que ellos durante el bloqueo no han tenido ni una sola gota de gasolina (…) De no regularizarse hasta mañana es que como federación estaríamos tomando todos los surtidores de Cochabamba para que solo se dote al transporte y no a personas inescrupulosas”, sostuvo el ejecutivo del sector, Mario Ramos, en contacto con Fides Cochabamba.