Talía Vargas: “La 'M' de mamá no sustituye a la 'M' de mujer. Podemos hacer todo con organización”

Toda mi vida he realizado actividad física, desde que estaba en el colegio. He practicado deportes como escalada, tenis, básquet y vóley, entre otros. Me gusta estar en movimiento. Sin embargo, fue después de tener a mi primer hijo que el deporte se convirtió en mi aliado para superar la depresión posparto. Cuando tuve a mi segundo hijo, ya sabía qué hacer y no me estresé nunca, es más, disfruté mucho más del embarazo y de mi bebé.