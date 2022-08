Tan cierto que parece mentira

Las ultimas noticias me traen ese tipo de recuerdos, la población del norte de Argentina está adquiriendo bolivianos para ahorrar, al saber esto uno no sabe si alegrarse por que el boliviano esta más estable; comparándolo con un partido de futbol, Bolivia es más fuerte. O preocuparse, por que allá las cosas no están bien, y pensar cómo la están pasando nuestros compatriotas que se fueron a buscar mejores días en ese país. Lo que obliga a buscar explicaciones, ¿qué es lo que está pasando?, del porqué de esta situación.