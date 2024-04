Tarija, 207 años de lucha

Tarija, a pesar de todo, sigue siendo el principal departamento hidrocarburífero de Bolivia, del mismo salió alrededor de 39 mil millones de dólares solo en exportación de gas natural a Brasil y a la Argentina, representando el 68% de todo el gas boliviano exportado durante el periodo del 2005-2023. De los casi $us. 58.000 millones exportados como Bolivia a esos países vecinos, solo retorno al departamento alrededor del 10% en forma de renta petrolera, entre regalías e IDH principalmente. Aunque Tarija no recibió todo lo que realmente le correspondía, considerando los ingresos fiscales, divisas y recursos que generó para todo el país, ha administrado, principalmente en la época de bonanza hidrocarburífera, aproximadamente $us. 6.000 millones (2005-2023). Sin embargo, este dinero en su mayor parte se gastó, pero no se invirtió, eso se refleja en que no se establecieron polos de desarrollo, no se industrializo a gran escala y menos se diversifico nuestra economía, continuamos dependiendo de gran manera de la renta petrolera.