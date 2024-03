¡Te pillé mascarita! ¿Así que 1.600.000 barriles de crudo?

Los publicitarios de los gobiernos tienen una particular manera de bombardear con datos y sobreabundar con información que, al no ser de conocimiento común, terminan por dar la apariencia de ser montones.

Veamos: #YPFBInforma | Ocho buques trasladarán 1.600.000 Bbls de crudo y permitirá ahorrar a Bolivia $us 240 MM. Leer más https://acortar.link/QE4O4j #YPFB #SomosEnergía

Hemos consultado con trabajadores y ex trabajadores (técnicos e ingenieros) de YPFB Refinación y podemos decir que, de acuerdo a los rendimientos mostrados por ambas refinerías, si se llegaran a procesar 10 millones de litros de crudo por día se obtendrían: 3,2 millones de gasolina y 2 millones de litros de diésel y otros productos más como GLP, gasolina de aviación, querosén o keroseno, Jet fuel, etc.

En base a los datos que anteceden, me atrevo a afirmar lo siguiente: Hay que tomar el dato de que el buque cisterna más grande es de 500.000 barriles, entonces debemos pensar que, en base a los datos de las publicaciones, están trayendo 1 buque de 200.000 barriles de crudo en estos días y los otros 7 los reparten en todo el año. Además, el acta CITE YPFB.GCC.DRCO-NE-53/2024 de 18 de enero de 2014, que informa la contratación de la importación o provisión de un total de crudo traído por Botrading S.A y NOVUM Energy Trading Corp. es de 1.700.000 barriles

Pero no importa, trabajemos sobre esos datos: como no van a traer todo el producto junto (1.600.000 barriles) y lo van a dividir en entregas (8 de 200.000 bbl en total) vamos a hacer los cálculos en función al informe las refinerías trabajando al 100 por ciento de sus capacidades, es posible que esa cantidad de crudo sólo alcanzaría para que las Refinerías de Cochabamba y Santa Cruz trabajen 25,3 días (menos de 1 mes ).

Si este millón seiscientos mil barriles de crudo es anual (han adjudicado 1.700.000), deben traer la misma cantidad mensual por 12 meses, con lo que tendrán que traer más de 1.600.000 barriles (¿de ahí los otros 100.000?). Sacamos cuentas por 200.000 bbl por mes, pero, arriba entre los anuncios propagandísticos del 11 de marzo en “Red X”, se lee: “Un buque arribó a la terminal de YPFB en Arica, #Chile, con 150.000 barriles de crudo, primera descarga de un total 1.600.000 barriles” Igual, saquemos cuentas y concluiremos que, si estamos hablando de 25.3 días, estarán produciendo para 303 días de abastecimiento, o sea, 2 meses menos del año; 61,4 días exactamente, No nos digan que van a retacear el combustible para estirarlo a un año, generando colas y quejas, aunque seguramente esa es la parte que viene a “suplir” el etanol, en el plan de “sustitución de importaciones”. Qué suerte que los cañeros cruceños produzcan lo que necesita el país, ¿no?

No se desesperen que no es tan así, porque: De los 253 millones de crudo ya refinados se obtendrían 82 millones de litros de gasolina y 50 millones de litros de diésel, hecho que equivale a un consumo de 18 días de Gasolina (sin etanol) y 15 días de Diésel, o sea, menos que lo visto arriba, por eso les dije que no se entusiasmen.