‘Techo e paja’: “Un agente de la DEA me llevó a Perú para filmar una película”

​Jorge Roca Suárez, ‘Techo e paja’, preso en Lima Perú desde el 9 de marzo de 2021, acusado por Estados Unidos de formar parte de una red de narcotráfico junto a Omar Rojas, llamado el Pablo Escobar boliviano, habló desde el penal Castro Castro. Negó vínculos con Omar Rojas, con policías. Dijo que jamás fue socio de Pablo Escobar y un informante de la DEA en Santa Cruz, lo entregó a un agente de la DEA que lo llevó a Perú con el cuento de escribir un libro, filmar una película de su historia del narcotráfico, igual que ‘Chapo’ Guzmán y que le iban a pagar. Dijo que el agente lo llevó en su vehículo, cruzó la frontera de desaguadero en una canoa y en Lima fue abandonado y detenido.









¿Usted es acusado por la DEA de dirigir una red de narcos, ¿que dice?

Estoy enfermo y cansado detenido hace 11 meses injustamente. Llegué el 2017 a Bolivia después de cumplir casi 30 años de cárcel en Los Ángeles Estados Unidos por un delito que jamás cometí. Quiero contarle a mi pueblo de Bolivia mi verdad y que lo que estoy pasando.

No conozco a ese policía Omar Rojas Echeverría, a ninguno de los bolivianos que están presos. Se habla de una acusación que presentó Estados Unidos, de una investigación de la DEA por enviar cocaína a Nueva York y yo afirmo que jamás fui a Nueva York, estuve preso en Los Ángeles. Cómo es posible que me involucren con esas personas que según la DEA operaban desde hace más de 15 años, cuando yo estaba preso en Estados Unidos.



¿Cómo es que usted sale de Bolivia y llega a Perú?

Cuando yo estaba en Santa Cruz, después de llegar de Estados Unidos, conocía a un hombre que se me presentó como abogado. Era Ignacio Angus Nieto y me dijo que quería ayudarme en mis causas por recuperar unos terrenos de mis padres. Yo acepté pero después me presentó a un hombre que dijo ser parte de una ONG que dijo llamarse Daniel Rodríguez Canelo. Este hombre me dice que quería ayudarme y estaba interesado en presentarme a un productor de cine famoso para filmar una película, un documental y escribir un libro sobre el narcotráfico de los años 80 y de los casi 30 años que estuve preso en Estados Unidos. Me dijo que el documental, la película y el libro tenía un costo y me pagaría. En Perú me daría un adelanto y que así yo podía hacerme curar porque estaba mal de salud, por eso acepté. Nos fuimos por tierra, en su vehículo. salimos por desaguadero, cruzamos por un río en una canoa hasta llegar a Lima. Llegamos a un hotel y Daniel Rodríguez Canelo, me decía que espere y que ya venía el productor, pero nunca llegó. Rodríguez despareció, luego me detuvieron y nos presentaron. Me enteré que Rodríguez era un agente de la DEA y que Ignacio Angus Nieto, no era abogado, sino un informante de la DEA que me entregó.





¿Qué relación tiene usted con Maximiliano Dávila y por qué hay acusaciones tan grave de narcotráfico en su contra?



Nunca conocí al coronel Maximiliano Dávila, tampoco a otros policías. Hacen más de 15 años están investigando a esas personas, yo estuve preso en Estados Unidos es imposible. Estuve preso ilegalmente, jamás cometí delito de manufactura y confabulación. Me quieren extraditar por delito de otras personas cometieron. Es por la fama buscan un chivo expiatorio quieren un personaje como Pablo Escobar que murió hacen 40 años. Lo juro por mis hijos que yo jamás trabajé con Pablo Escobar. El hombre murió hacen 40 años y quieren usar su fama de malvado para fregarme a mí también. Se acabaron los protagonistas famosos ahora quieren fregarme, dejen la cacería de brujas. Los grandes narcotraficantes, los verdaderos techo de paja, los Pablos Escobar están en Bolivia, busquen a ellos, no a mí, no sean abusivos y farsantes. Lo que quieren es tapar sus delitos ellos. Yo le pido por piedad que ya no pongan una foto a los medios. Es donde aparece Pablo Escobar y un bigotudo y por ese dicen que soy yo. Me confunden, ese es Carlos Lehder que fue socio de Pablo Escobar y extraditado a Estados Unidos en los años 70 y 80. Lo juro por mis hijos lo más sagrado no trafique droga. Cómo es posible que entre un agente de la DEA a Bolivia si hay un decreto que no pueden, ni hacer grabaciones. Es una violación al territorio, eso lo sabía el Gobierno y los de EEUU también. Aquí en la cárcel hay 12 bolivianos presos conmigo. En 11 meses el cónsul solo una vez vino a vernos, a mí me regaló un papel higiénico. No me ayudan para volver a Bolivia, no reciben ni una carta, nos cierran la puerta, se hacen la burla, se esconden, den la cara. En esta cárcel casi muero, dos veces me llevaron de emergencia al hospital. Investiguen y detengan al informante Ignacio Angus Nieto. Investiguen al agente de la DEA Daniel Rodríguez Canelo, yo tengo su flujo migratorio legal, entraba y salía, se alojaba en un lujoso hotel, falsificaba certificados médicos con ayuda de una clínica. En Perú no hay pruebas en mi contra, no hay evidencias, no las presentan al juez y cumpliré un año preso. Un gran narcotraficante tiene plata, yo no tengo ahora ni para pan. Llegué aquí con 100 dólares en el bolsillo, cómo es que me comparan con Pablo Escobar y el ‘Chapo’ Guzmán.

