Tecnología, de enemiga a aliada de la educación

Los centros de educación, también, olvidaron las buenas prácticas adquiridas, para retomar metodologías obsoletas y que no responden a las necesidades de un mundo complejo y cambiante, como en el que actualmente vivimos.

Es necesario, entonces, aclarar qué no es la tecnología. Claramente, podríamos decir que no es niñera, calmante de berrinches, canción de cuna para dormir o estimulante del apetito, entre otros usos no adecuados.