Telarañas digitales

Sin embargo, éste no es el único mensaje anónimo, decenas de pasquines clavados en las puertas de las casas denuncian aspectos sobre la vida privada de los habitantes de esta comarca macondina. No son impresos políticos, sino denuncias que revelan cuestiones y secretos particulares de los ciudadanos. Pero, nada que no se supiera de antemano, viejos rumores que los pasquines ahora los hacen públicos. Estos anónimos representan la materialización inicial de una violencia colectiva que hace tambalear la paz que se había conseguido después de una guerra civil. Ese asesinato es el detonador de la continuidad del conflicto armado. A partir de los pasquines estalla la violencia y llega la “mala hora” al pueblo.