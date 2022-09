Teletrabajo en Bolivia

En marzo de 2020 inicia una historia centrada en la palabra ‘pandemia’, el relato de miles de bolivianas y bolivianos que de manera abrupta tuvieron que quedarse en casa y encontrar formas para seguir trabajando, entre otras cosas. No es solo la historia de hogares, es también el relato de empresas que debieron encontrar maneras para continuar operando con personal fuera del lugar habitual de trabajo. Para lograrlo recurrieron a la tecnología que tenían a mano, sin plena conciencia de las dificultades operativas que ello significaría. Y, por supuesto, es también la historia de miles de personas que no tuvieron la oportunidad de trabajar debido a las características del empleo en Bolivia, mayoritariamente informal.

Los datos muestran un panorama particular por las características del mercado laboral en el país, pero también nos cuentan aspectos comunes en la región. Por ejemplo, se identificó que el teletrabajo fue posible en solo 22% de los hogares encuestados. En 52% de estos casos, solamente una persona logró trabajar bajo esta modalidad. Una de las características de los hogares que tenían al menos un miembro teletrabajando es que su ingreso promedio fue mayor al de los hogares donde ningún miembro teletrabajó. Al hacer análisis por quintiles, la brecha se mantiene en todos los casos con una diferencia promedio de Bs 1.400 al mes.

En cuanto a las empresas, se observó un incremento de la implementación del teletrabajo durante la cuarentena flexible, sobre todo en las empresas pequeñas y en los sectores de manufactura y comercio. La data muestra que las empresas pequeñas que teletrabajaron lograron evitar despidos en mayor proporción que las que no lo hicieron. La irrupción del teletrabajo se ha convertido en uno de los principales cambios para el mercado laboral a raíz de la pandemia.

Es pertinente profundizar su análisis para responder a los desafíos asociados al hecho innegable de que esta forma de trabajar llegó para quedarse, pero también, para reflexionar sobre la situación del 78% de hogares encuestados que no tuvo la posibilidad de teletrabajar por no contar con un espacio físico dentro de casa, no contar con conectividad y equipos necesarios, así como mantener el equilibrio entre el hogar y el trabajo.