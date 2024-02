“Tenemos la obligación de pedir cuentas a todas las instituciones que tienen poder”

Hablar con él es encontrar que los principios del periodismo: búsqueda de la verdad, libertad de prensa a toda prueba y defensa de la democracia son tangibles, es como volver al origen de todo. Su última batalla fue librada hace poco y quien torpedeaba a los medios era, nada más y nada menos que Donald Trump. De hecho, Baron ha escrito un libro sobre este periodo Collision of power: Trump, Bezos And Washingtpn Post, cuya edición en español será lanzada en mayo. Participé en una cátedra que lleva su nombre en Bogotá y tuve el privilegio de tener algunas conversaciones con él, aparte de la entrevista que se publica a continuación.

Tenemos la obligación de escuchar a toda la gente y comprender sus luchas, sus expectativas, sus esperanzas, todo; tenemos que hablar con toda la gente en todos los rincones de nuestras comunidades y nuestro país. No importan sus opiniones políticas, pero tenemos que entender sus vidas. Todas las personas tienen el derecho a verse reflejadas con precisión y equidad en nuestra cobertura. Esa es una contribución que podemos hacer para combatir a la polarización en nuestra sociedad. Todo el tiempo tenemos la obligación de publicar la verdad, de buscar la verdad, pero tenemos que empezar con preguntas, no con respuestas , tenemos que mantener una mente abierta cuando empezamos a reportear y hacer el trabajo con profundidad, con justicia.

Muchas veces, en sociedades polarizadas, el equilibrio no es comprendido por las audiencias y existe la tendencia a juzgar al medio o al reportero por dar voz a todos. ¿Cómo hacemos para no caer en ese remolino?

Tenemos que pensar que nuestro rol en democracia es buscar la verdad, es hacer investigación de los hechos; hacerlo con una mente abierta, con la voluntad de escuchar a toda la gente y ver toda la evidencia ; (es decir) hacer nuestro trabajo con profundidad. No es nuestro rol complacer a ninguna persona, es buscar la verdad.

Vamos a sufrir ataques todo el tiempo, tal vez ataques procedentes de la derecha o de la izquierda. No estamos en guerra con los políticos, estamos haciendo nuestro trabajo. Como directores tenemos la obligación de defender a nuestro personal, porque hay veces que los políticos mencionan sus nombres en las redes sociales con la idea de someterlos a los ataques y tenemos la obligación de defenderlos. Pero cuando hay ataques generales sobre la empresa no nos sirve decir nada porque, por comentar, podría parecer que estamos en guerra con el gobierno, con un político o con otras personas poderosas.

Bueno, ahora vivimos en un mundo donde muchas personas están confundidas y pueden encontrar sus puntos de vista reflejados en varios sitios de internet, donde los reafirman, aunque esos puntos de vista estén desvinculados de los hechos; es decir sin confirmación ni prueba de esas opiniones. Es un problema para la sociedad, para las democracias y obviamente para la prensa, porque vivimos en un mundo donde no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos o, peor, sobre cómo se determina que algo es un hecho. Es un gran riesgo, no es solo una amenaza a la prensa, es a toda la sociedad. Las sociedades no pueden progresar sin ponerse de acuerdo sobre los hechos básicos y tenemos que pensar en cómo podemos coincidir en la manera de establecer que algo es un hecho.