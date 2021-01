Tener salud es lo que más desea la gente para el 2021 signado por el coronavirus

Escucha esta nota aquí

Las restricciones para frenar la propagación del coronavirus marcan la despedida del año viejo, pero la gente no pierde la oportunidad para seguir tradiciones con el propósito de invocar mejores días. Tener salud, es el mayor deseo para este 2021, por encima del dinero.

De 1.007 personas que participaron en una consulta virtual de EL DEBER, el 67% respondió que su mayor deseo para este nuevo año es la salud. Le siguieron muy de lejos el dinero (21%), la paz (8%) y el amor (4%).

En el último día del año los mercados estuvieron repletos, porque la gente se abasteció para recibir al 2021, por lo que también se intensificaron los controles.

Hubo familias que decidieron reunirse con los que conviven a diario, incluso algunos compraron poleras de un mismo color con el sello de feliz Año Nuevo, como señal de buen augurio.

Algunas personas también preparan la uva para comer y pedir los deseos de medianoche.

Otros alistaron los billetes para contar y atraer una mejor economía en el año que inicia.

En cada uno de los hogares el recibimiento de un nuevo año tiene un toque distinto, porque también en algunos marcó el luto, porque la pandemia del coronavirus les arrancó a algunos de sus seres queridos.

En nueve meses de pandemia en el país hay más de 158.000 casos acumulados, de los cuales más de 17. 000 son activos y más de 9.100 fallecidos por coronavirus.

Ahora también está el temor por la segunda oleada de casos, que esperan que el pico más alto se registre en febrero, por lo que las autoridades preparan nuevamente el sistema de salud, que se ve afectado por la falta de profesionales.

Los deseos

Las personas insisten en días mejores para la salud de sus hogares. Compartimos algunos de los deseos de las personas que se expresaron a través de las redes sociales de EL DEBER.

Andrés Pedraza Vargas pide que de una vez que se haga efectiva la vacunación, que es lo que pondrá un alto a la pandemia del coronavirus.

“Salud, mucha salud”, señala Paola Butron. Otros complementan que si están saludables, pueden hacer dinero y buscar el amor para vivir en paz.

Roxana Fuentes Pereira quiere “salud, porque con ella puedo tener amor, dinero y paz”.

Daniel Reyes coincide con los demás en que “lo más importante es la salud, para poder hacer dinero, disfrutarlo con el amor y poder vivir en paz”.

Carina Callaú pide que “haya salud, trabajo, paz, amor y armonía para todas las familias bolivianas”.

María Celeste Serrate Méndez sostiene que “sin salud no hay vida, no hay fuerzas para trabajar y generar dinero, no podes dar ni recibir el amor de tu familia y no podes tener paz”.

Violeta Andrade Putzer también se dice que “con salud podrás conseguir un empleo que te genere ingresos, podrás ayudar a tu familia llenándola de amor y paz. Que este 2021 la bendición de Dios este en sus hogares”.

Leonardo Abasto igual cree que la “salud es lo primordial en este momento para la humanidad”.