Teodoro Mamani, director de Sernap: “Trabajamos con todos, no hay color político; somos autoridad”

¿Sernap adecuó los términos de referencia a los perfiles de personal de Áreas Protegidas (AP)?



La convocatoria es pública, abierta, puede presentarse cualquier profesional entendido en el área, en el cuidado de bosques, en el tema de medio ambiente, es lo que va a tomarse en cuenta.

-La nueva directora de Noel Kempff es ingeniera. ¿Puede facilitar las hojas de vida de los directores?



Si es comercial o industrial, puede tener otra profesión más. Nosotros también estamos pidiendo, si ha pasado cursos, es algo que siempre se toma en cuenta, no estamos rechazando a nadie.

-A usted también lo cuestionaron por falta de experiencia en medio ambiente.



Yo soy del campo, del sector de Potosí, donde justamente tenemos el AP que es Eduardo Avaroa.

-¿Hoy se consolida al director de Otuquis?



Sí, eso está de acuerdo a la convocatoria, toca a Otuquis.



- Nos hicieron llegar un instructivo de reducción de salarios en Sernap.



A ningún guardaparque del país se ha rebajado el salario. Nosotros nos hemos rebajado, yo, los directores de las AP y los jefes de protección. Es por norma, nuestro presidente nos ha dicho que lo apliquemos a los jefes.



Más bien antes contrataban a los guardaparques por tres meses, yo hice que este 2021 firmen por un año.



- Tiene tres meses de gestión y muchas críticas.



Hay algunas críticas constructivas que yo tomo bien, pero otras son por venganza, de gente que estuvo en el golpe de Estado.



El pueblo boliviano ha decidido cambiarlos, lo que Áñez hacía era manejar su cupo. Algunos lo asumieron con rencor y eso no está bien, aunque lo calculamos. Estamos viendo cómo mejorar las AP, yo apenas estoy tres meses y no puedo todavía decir qué cosas estoy haciendo bien o mal, mínimamente tenemos que estar un año para medir avances.



Ellos no consideran que es bueno que un indígena asuma la cabeza del Sernap, esa es la observación de muchos activistas políticos de la derecha, no así de las organizaciones sociales, pero iré coordinando con ellas.



- Se dice que Sernap está designando directores de AP con aval político, de CPESC, interculturales, etc.



Las sugerencias las vamos a tomar en cuenta si son de las organizaciones, pero no deciden, solo sugieren, son los hermanos indígenas, interculturales, los hermanos en la Única (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Csutcb). Nosotros hacemos una evaluación y después de eso decidimos a quién nombrar, eso es lo que se hace.



- ¿Hay una instructiva del nivel central de desarticular las AP?



No existe eso. No vinimos a destrozar o maltratar a los guardaparques, por el contrario, hicimos la rotación de varios jefes de áreas, y habrá más rotaciones. Eso es un acuerdo que hicimos con los hermanos de la asociación de guardaparques, Abolac.



-¿Situación del Tipnis? Denuncian guardaparques en campaña por la carretera.



Eso debe ser un tema más interno, en el sector donde ellos viven no conozco. Los guardaparques son de las comunidades y tienen derecho de participar porque pertenecen allá.



No veo que el Tipnis peligre, para mí es un lugar importante, siempre vamos a tratar de preservarlo. Es más, el director que tenemos ahora es el que teníamos antes y al que habían sacado los golpistas. Conoce perfectamente ese lugar.



- ¿Qué pasó con la empresa minera de AMNI San Matías?



Eso es algo que quiero aclarar. Una diputada y la Gobernación de Santa Cruz denunciaron que yo autoricé que la empresa entre a la Amni y haga el desmonte.



Es falso, hace una semana estuve en San Matías, llegué a ese lugar, evidentemente la empresa se adjudicó trabajar en ese lugar, pero no viene de mi gestión, ya estaba constituida la empresa, antes de la creación del parque.



En 2018, si no me equivoco, ha tramitado su permiso ante el Sernap y eso lo ha dado Abel Mamani cuando estaba de director. Por ejemplo, la ABT ya dio la autorización de desmonte; la empresa ha ido avanzando hace años.



-¿Proyectos extractivos en la mira? Se habló de Otuquis.



En Otuquis por ahora nada, pero sí instruimos que en todas las AP preparen los proyectos, porque tenemos que mejorar nuestros parques. Los directores que han pasado, tanto de las AP como del Sernap, casi poco o nada hicieron por las reservas.



Estoy preocupado, por ejemplo, en San Matías hay ocho comunidades y es lamentable que la Gobernación de Santa Cruz no las atienda. No tienen electrificación rural, ni agua potable, ni colegio, ni carretera.



-¿Garantías de que no arrasen con las áreas protegidas?



Los proyectos no son tan rápidos, son a largo plazo, gestiones de hasta más de tres años. Si no continúo en la dirección, igual van a continuar los que vengan. Hablo de proyectos turísticos.



Las organizaciones sociales son parte de los comités de gestión. ¿Qué compromiso asumen de trabajar con los comités de gestión, como manda el reglamento de áreas protegidas?



Siempre estamos coordinando y lo seguiremos haciendo, con los comités, porque son representantes de las organizaciones en todas las AP que tenemos.



- Usted quiere condiciones para las comunidades en las áreas protegidas. ¿Qué garantías hay de que no impacten de forma negativa?



Solo reporté comunidades de un área protegida, en San Matías, pero en varias AP no hay atención de parte de las autoridades municipales o departamentales. El tema de electrificación es clave y específico en la nueva CPE, es netamente la competencia de la Gobernación y no lo ha hecho.



- Hay quienes creen que las nuevas comunidades inciden en los incendios



Para eso estamos tomando una estrategia de control, capacitaremos a la gente que vive en esos lugares, con nuestros directores, para que no existan las quemas, como ya ha pasado.



- Los cruceños son celosos de sus áreas protegidas.



Estuve en San Matías, estaré en Noel Kempff y Otuquis, ya está programado en unas semanas. He recorrido los lugares y la gente nos acepta, estamos coordinando con las autoridades y dirigentes de las comunidades que viven de las AP.



- ¿Incluso con las que no son afines al MAS?



Somos autoridad, trabajamos con todos, no hay color político.



- Evo Morales dijo que las áreas protegidas son invento del imperialismo, ¿coincide?



No puedo decir mucho, al final todas las AP están creadas por ley, eso significa que son para cuidarlas, sean del imperialismo o de nuestro Gobierno.