Terror judicial

No hay duda que se trata de un caso “fabricado”, donde no hubo ninguna notificación previa y, de yapa, se inventaron que el imputado tiene domicilio en la ciudad de El Alto, pese a que el supuesto hecho delictivo ocurrió en Santa Cruz (Warnes) y el denunciado también tiene su domicilio en esta ciudad. Al mejor estilo del caso “terrorismo-separatismo” del Hotel Las Américas, el caso se radica en El Alto (La Paz), centro del poder político y manipulación de la justicia.

En realidad, no existe ninguna deuda económica, menos estafa alguna que haya cometido David Paniagua. Carlos Romero Bonifaz, expresidente del Club Sport Boys de Warnes, ha certificado a pedido del fiscal que esa entidad deportiva no ha hecho ningún depósito de dinero a David Paniagua para que entregue a la familia del difunto Marcos Ferrufino. Con esta certificación oficial, debidamente notariada, y ratificada en los medios de comunicación, se cayó el caso y se confirma la inocencia absoluta del imputado porque el hecho penal no existió y todo ha sido “fabricado” para ejecutar una venganza política. Queda clarísimo que la Federación Boliviana de Fútbol no solo quiere amedrentar al sindicato y a los jugadores del fútbol profesional sino también sentarle la mano a David Paniagua (aún detenido), líder nato del gremio.