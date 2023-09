Testigo confiesa que fue utilizado por Alcaldía para hundir al concejal Morón

“Me dijeron que diga que yo le había dado una plata al concejal Federico Morón, que habíamos hecho campaña para su partido, cosa que no sabía ni en qué partido estaba. La primera vez me pidieron el carnet, pero yo no sabía para que era. Me dijeron que diga que éramos yo y otras 10 personas más que le habíamos dado plata a Federico Morón para trabajar en la Alcaldía”, relató Motty.



“Querían hacer creer que yo y 10 más le dimos plata al concejal, yo dije que le di Bs 2.500”, afirmó.



Jean Marcos Motty dijo que fue a la Felcc de El Mechero, estaba esperando un teniente.



“Fui, me presenté cinco minutos y el policía ya sabía lo que tenía que hacer. El teniente solo rellenó, firmé y me dijeron que me retire, no fueron más de 10 minutos”, señaló el hombre.



Asimismo, reveló que después lo botaron de la barra brava de Oriente Petrolero. “Osvaldo Aponte y Jesús Rodríguez me botaron como a un perro. Se le montó el caso al concejal Morón, creo que esto viene por parte del alcalde porque quería fregar la carrera del concejal y yo no quería hacerle daño. Después me enteré que lo detuvieron y le dieron arresto domiciliario. La mano derecha del alcalde es su yerno, que hace todo con Osvaldo Aponte. Los conozco a ellos”.



Amenazas de muerte



Tras su retractación y arrepentimiento, Jean Marcos Motty denunció que es objeto de una inmediata reacción de Osvaldo Aponte y su gente de la barra brava. “Primero, recibí llamadas de oferta para que siga adelante con la denuncia. Me ofrecieron el triple del dinero. También me dijeron que el ‘tío’ me daría un departamento y trabajo en YPFB, pero no acepté”.