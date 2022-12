TIC´s para una verdadera transformación educativa

Lastimosamente esa rapidez y constante no se da en uno de los ámbitos, quizás el más importante para el ser humano como lo es la educación. Vemos con preocupación que las instituciones educativas, en su gran mayoría y en todos los niveles, no acompañan la rapidez de los cambios e incluso ni siquiera aprovechan las bondades que las TIC´s les ofrecen para mejorar servicio y resultados.

Este estancamiento tiene muchas razones internas y externas a las propias instituciones educativas: legislación anacrónica, condiciones tecnológicas país limitadas, falta de planificación/visión, escasez de recursos financieros, conformismo de los actores sociales que requieren el servicio, etc. Cualquiera sea la razón, es importante enfatizar la importancia de la integración de las TIC en el ámbito educativo en la región y el país para no permitir que la brecha educacional se amplíe de manera irreversible.

Ante todo, es importante puntualizar que las TIC´s per se son herramientas, recursos tecnológicos y que por sí mismas no son garantía de mejora ni en los procesos ni en los resultados académicos de una institución. Es decir que una institución que cuente con lo último en tecnología no es garantía de que los procesos formativos sean óptimos o mejores que los de una institución que no los tenga o que dicha institución haya salido del modelo tradicional del que habláramos líneas atrás. ¿Por qué? Porque para romper con la enseñanza tradicional, la tecnología debe ir acompañada de un modelo pedagógico de corte disruptivo.