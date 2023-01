Tiempo de cabreo

Los bolivianos estamos cabreados. No todos, seguramente, porque algunos – o algunas – son quienes nos hacen cabrearnos y no se dan cuenta o lo disfrutan. Si cabrearse es, entre otras acepciones del idioma, ponerse de mal humor, el cabreo a cambas, collas y chapacos, nos ha llegado al jopo. Yo soy un tipo cabreado con los masistas de Evo y con los de Arce, porque ambos son la misma cosa: políticamente malolientes, si es que la política huele, ya que parece que igual huele la de uno y como la del otro.

Sería contra natura pensar que los masistas quisieran a los cruceños. Eso es imposible, hasta ofensivo sería que nos toleren. Pero luego de que huyó Evo Morales después de su fraude y la “derecha” cometió una serie de chambonadas que hay que reconocer, pensamos que este otro que nos gobierna hoy, sería mejor. Creímos que, por lo menos, no ocurriría otro Hotel Las Américas y el encarcelamiento durante años de jóvenes cruceños y el acoso permanente a su gobernador Costas. Pues estábamos equivocados, porque el sujeto del 55%, se sintió tan poderoso con su votación que se dijo: a estos cambas engreídos me los paso por encima.

Y en ese embrollo andamos liados. Estamos cabreados de tanta amenaza, de que nos metan policías por todas partes, todo porque reclamamos lo justo, como fue la realización del censo. Si los dirigentes cívicos, con el apoyo del gobernador, no promovían el paro que nadie pensaba que duraría 36 días, en Bolivia no iba a haber censo. El Gobierno no lo quiere, porque con un censo – se supone que con nuevo padrón electoral como consecuencia – el MAS no vuelve a ganar una elección.