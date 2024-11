Tiempo de mujeres

Danzan los nombres, danzan los posibles binomios, danzan las polémicas en todo café de moda sobre quiénes son o no “nuevos”. Al respecto, habría que aclarar que no sólo se trata de tintes en el cabello y mejor capacidad de alzar guaguas y besar a gil y mil, ni si alguno fue o no mandatario o si a alguno le “tocaría” esta vez. Lo claro es que los líderes con alguna trayectoria no parecen atraer a las multitudes como tampoco algunos jóvenes entusiasmados logran captar la simpatía ciudadana porque, a la Milei, de repente comienzan a utilizar palabrotas, insultar a moros y cristianos, y proponer operías. Peor aún, cuando desde las redes sociales surgen aquellas absurdas arengas a matar zurdos, izquierdosos o desterrar imperialistas, derechistas…