Tiene la vida que muchos desean, la atrae con gratitud y humildad

“Siento que me he esforzado, pero que Dios me regala y me bendice de tantas maneras que me sorprende. Yo quería un trabajo lindo, con flexibilidad para viajar, hasta me dio vergüenza con Dios, pero cuando me salió el trabajo del Colegio Americano quedé conmovida, sobre todo hoy, cuando es tan difícil tener un buen trabajo”, agradece.