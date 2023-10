Tienen la gasolina … y los fósforos !!!

El presidente Arce está en “modo candidato”; ganó un recurso constitucional (por medio de una señora que representa a las Bartolinas) que no significará mucho en los hechos, porque el mismo llegó tarde a un encuentro que, a las apuradas, nombró jefe, Directiva partidaria y proclamó “candidato” a Evo Morales en un día y medio, antes de enterarse de la decisión del Tribunal, pero sirve políticamente.

El tardío recurso ordenaba detener la “Convocatoria” de un evento que había comenzado el día anterior y terminó antes de ser notificados, si acaso lo hicieron. O sea, no hicieron nada bien desde el poder, pero fue la muestra del alineamiento del sistema judicial con el heredero al que ahora quieren desheredar, entiéndase Luis Alberto Arce Catacora. Ese tribunal, el año pasado estaban a favor de Evo Morales, cuando emitieron la Sentencia Constitucional plurinacional 0009/2022, que habilita a exiliados que busquen ser candidatos, a quienes no se exige el tiempo de residencia en el país que a quienes no salieron al exilio en los tiempos de la ley electoral, cosa que, a criterio de quien escribe este texto, es correcta y hace justicia, porque los exiliados no están en el país por imposibilidades políticas; además, en la elección de 1979, así se habilitaron todos los candidatos de oposición que volvieron del exilio. Pero, “eso era antes, amor”, (como dijo Percy Fernández); ahora, en ese tribunal, están con el que manda y los puede prorrogar en sus mandatos; al menos eso es lo que dejan ver. Suponemos que hay similar actitud en el TSE; al menos no dan señas de algo diferente.

Como en este asunto no se consideran méritos, sino poder, seguramente, si sólo se habla de política, el hombre tiene todas para ganar … pero, no le vamos a dar el gusto, el país es algo más que la tempranera discusión por asegurar un lugar para las elecciones 2025.

Resulta que en casi todo lo demás estamos en problemas: las reservas, de todo tipo, no están en su mejor momento, Arce no convence a nadie de que la “ley del oro” le hizo bien al país; la economía entra, de nuevo a una desaceleración, la deuda con China se eleva (si las cosas siguen así, China se va a comprar al país más barato de lo que lo está comprando), el petróleo subió y los dólares están cada vez más escasos y caros (en las calles de Santa Cruz, hasta 7,70) y el gobierno, entiéndase Estado, tiene que mantener el subsidio de diésel y gasolina al menos hasta que pasen las elecciones.

Al tema de los hidrocarburos auméntele la deuda de $us 34.200.000 que YPFB tiene con los 3 ingenios sucro-alcoholeros que le entregan alcohol para producir etanol anhidro. Los ingenios y la Comisión Nacional de Productores cañeros de Bolivia, le han pedido una “reunión urgente” a Dorgathen, presidente de YPFB, para abordar “en detalle un marco conceptual que asegure la continuidad del suministro de etanol anhidro de manera ininterrumpida”. La pregunta es: ¿puede YPFB dejar de mezclar gasolina con etanol y, comprar gasolina aún más cara y, en el extranjero solo porque está dejando de ser “sujeto de crédito”? Desde hace tiempo sostenemos que no, que el país no está en posibilidad de hacer tal cosa y, peor aún de producir más combustible, por lo que el Etanol es imprescindible y, más bien debiera pensarse en aumentar los porcentajes de mezcla, como en Brasil, donde se llega al 24%. Así evitan la exportación de divisas (debe leerse “fuga”).

Por otra parte, podemos estar en fase de aceleración de mayores importaciones de carburantes, mientras el presidente se creyó el cuento de que se resuelve el problema del desabastecimiento con plantitas de biodiesel, sobre todo cuando se hacen con sobreprecio y no tienen el insumo asegurado, salvo que atenten contra las exportaciones de soya que resultan mucho más beneficiosas al país. Cuidado que vengan con la obligatoriedad de dejar granos en el país para el patriótico acto de mezclar.

Pero como YPFB no se para en chicas, llegó a nuestras manos (preguntamos a Dorgathen y no respondió, por lo que damos por hecho que es correcta) una invitación a “potenciales proponentes” para participar de un proceso de selección para cuantificación de reservas de hidrocarburos en Bolivia al 31 de diciembre de 2023 (Código PAC-382) y, otra vez va la pregunta obvia: Sabemos que en agosto debía entregarse un trabajo de certificación de reservas; ¿algo salió mal? ¿No se entregó el resultado, o el vaciamiento es tan grande que necesitamos saber mes a mes, cómo estamos? Lo peor que podemos pensar es que hacer licitaciones de este tipo, sin conocer el resultado anterior es un buen “negocio” para alguien.

De esto no hablan, como no hablan de la verdad de la falta del agua; el Titicaca es noticia mundial, no sólo por sus pútridas aguas verdes (estarían recibiendo los vaciados líquidos desechados por El Alto) sino el descenso récord del agua; pero no es sólo el Titicaca sino el país entero, mientras don Magin Herrera, viceministro de Medio Ambiente, minimiza las emergencias de la sequía en 150 de 340 municipios del país. “Son 150 municipios que están en estado de emergencia, cuyos datos están siendo utilizados para preparar un plan para contrarrestar esta temporada de sequía. Todavía está en 150, puede variar en números. (Los) 150, respecto a 340, no es todavía el 50%”, dijo Herrera; supongo que será cuestión de sentarse a esperar que se llegue a la mitad para que el funcionario se preocupe, claro, en su despacho y casa en La Paz debe haber agua, entonces no es nada que lo movilice. ¿Qué dirá el presidente Arce, el candidato del “millón” (si llegan a la suma) de esa actitud tan insolidaria?

Menos mal que se suspendió el paro con bloqueo de los transportistas; Édgar Montaño, notificó: “Hemos dado solución, punto por punto con cada uno de nuestros hermanos dirigentes. Por eso la buena noticia para el país, de que el día lunes ya no va a haber ninguna medida de presión”. Entonces suponemos que se acabarán los cobros abusivos de policías, aduaneros, Impuestos Internos, porque esa era la causa del paro. La pregunta es, ¿qué asegura que en unos días estos no sigan robándoles a los transportistas? ¿Sabrán los “hombres del volante” lo que están acordando?

Y hablando de la policía, ¿sabe el presidente candidato lo ocurrido en Desaguadero, o en Abapó, o la vejación a una mujer en una celda policial? ¿O de los policías que cobran porcentajes por los apremios en caso de pensiones? ¿O los policías narcos? Se habrá enterado el presidente Arce que la policía ¿es la menos creíble y confiable de las instituciones del Estado? Al respecto hay un trabajo de Guillermo Dávalos investigador social de Santa Cruz que da cuenta de ello. Este tema es muy preocupante, como lo es el resultado de la 3ra Encuesta de percepción ciudadana sobre institucionalidad democrática; el 77% de la gente demuestra insatisfacción por la democracia que vivimos.

Y podemos seguir, claro que si, pero hay límite de extensión, así que, quedemos en que el `residente presidente espera el 17 de octubre pensando en “su cabildo del millón”, en El Alto, el territorio de Eva Copa; ese día, a su lado estarán el inmoral ejecutivo de la COB, Guarachi o Huarachi (como si importara cómo se escribe) las Bartolinas, los Csutcb, los Interculturales, es decir la expresión de la Bolivia prebendal; también, aunque “acompañando a la distancia”, porque no pueden ser visibles, los poderes judiciales y parte del electoral. En fin

A nadie le importa si Morales aun deba presentarse ante el tribunal que lo convocó y desconvocó (por el amparo, citado arriba) en tiempo ultra rápido, porque la vocal que tenía que hacer “quorum” tuvo un conveniente problema de salud. Conclusión, Morales debe presentarse el 23 de octubre, cuando el cabildo en favor de Arce ya se haya celebrado. ¿Qué le queda al huido?