¿Tipo de cambio y drogas sintéticas?

Los ingresos externos por hidrocarburos bajaron de $us 6.600 millones en 2014 a menos de la mitad el año pasado. Esta declinación responde a la falta de inversión en el sector; es decir a una caída de la oferta.

Pero tal vez no es el único fin que estamos presenciando. Otra fuente de ingresos podría estar declinando, pero en este caso por menor demanda y con consecuencias insospechadas. Un síntoma sería la menor exportación de oro ilegal del país y la causa estaría en la preferencia por drogas sintéticas en países avanzados.

¿Por qué teníamos reservas en picada y a la vez abundancia de dólares? O, en otras palabras, ¿por qué no tuvimos antes una crisis cambiaria?

La analogía que hacía en mis presentaciones es que teníamos un paciente (Bolivia) con apenas un litro de sangre cuando se requieren cinco para sobrevivir. La pregunta no era cuándo el paciente moriría (es decir, cuánto más sobreviviría el tipo de cambio fijo), sino por qué continuaba vivo el paciente (en este caso, el régimen cambiario).

Convengamos en principio que tenemos una fuerte sangría de divisas. Por una parte, el contrabando en 18 categorías de productos implicaba $us 1.400 millones anuales según estudios de la institución que dirijo (Centro Boliviano de Economía o Cebec).

De forma conservadora y como un piso, podríamos pensar que el contrabando de vehículos implicaría en torno a $us 300 millones anuales.

Por otra parte, se estima que la diferencia entre los envíos desde el exterior y el consumo interno de combustibles habrían implicado una salida de divisas de $us 900 millones en 2022.

Y además la contrastación entre cifras de producción y exportación de oro apunta a un monto de $us 2.800 millones por envíos de oro de los países vecinos, no de Bolivia.

Cabe señalar que ese oro no implica divisas frescas. En efecto, quien compra oro de otros países paga en efectivo. La posterior venta al extranjero del “oro boliviano” genera una entrada de divisas. Pero, en neto, la salida y la entrada se cancelan y las divisas siguen iguales.

Consolidando esos montos, habrían salido en neto $us 3.600 millones del país. Sin embargo, las estadísticas oficiales señalan que lo no declarado estaba en el orden los $us 1.450 millones (es decir, errores y omisiones de la balanza de pagos).