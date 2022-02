Tips churrasqueros

Escucha esta nota aquí

El mundo de la parrilla y los asados llevan varios siglos siendo parte de la cultura latinoamericana. En Bolivia, cualquier acontecimiento es motivo perfecto para encender las brasas y disfrutar de una deliciosa carne asada. Te compartimos algunos consejos para lograr un churrasco de diez.

La carne es el elemento fundamental en un churrasco, y ningún sazonador o ablandador podrán mejorarla si esta no es de buena calidad. La mayoría de personas suele tener un carnicero de confianza, pero si este no es tu caso una forma sencilla de guiarte es a través del color de la carne. Esta debe ser roja claro, no debe lucir oscura ni desprender mucho olor.

Lo siguiente es la cocción, para evitar una carne seca y dura, te recomendamos sellar la pieza por ambos lados y dejar que se cocine a fuego lento. ¿Cuánto tiempo? Dependerá del grosor de la carne, el promedio es de 8-10 minutos. No sales la carne, es mejor hacerlo al final, así no perderá sus jugos. Tampoco la cortes al instante, espera un par de minutos, corta y sala los pedazos.

Más consejos