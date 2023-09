Tocar fondo y las trampas ideológicas

Desde la racionalidad no se puede desear llegar a esta situación, por más diferencias que se tengan con el actual Gobierno, puesto que implicaría un escenario de gran incertidumbre sobre nuestra capacidad de garantizar la energía que necesita la sociedad para subsistir y la economía para producir. Claramente, este escenario generaría una grave situación de inestabilidad y conflicto social. Sin embargo, el hecho de que no sea racional desear este escenario, no significa que se deba negar la realidad de que se podría llegar al mismo si no se hacen las cosas diferentes.