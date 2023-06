Todavía creo en la justicia

La comisión de prestaciones, un grupo de profesionales especialistas, aprueba finalmente la compra del servicio, ya que la CPS no cuenta con las condiciones. Para ello se requiere de profesionales especializados, el ambiente adecuado, los materiales y herramientas de trabajo adecuadas y sólo para nuestros niños (ya que somos más de 90 familias con niños que tienen alguna discapacidad), los mismos que la CPS no pudo habilitar en los últimos 12 años.

Gracias a esa cobertura, nuestros hijos eran atendidos en centros especializados y bajo programa elaborado de acuerdo a un diagnóstico previo, no sólo el que realiza la CPS; los terapeutas de los centros nos presentaban una evaluación al final del semestre indicando los logros alcanzados por el niño, qué acciones deben reprogramarse si no se lograron, qué trabajaron en cada sesión e indicaciones de cómo los padres podemos reforzar en casa; esto cada seis meses, además de un programa elaborado, según la condición del paciente.

Entre las acciones realizada por la CPS para quitar el servicio citamos: visitas a cada casa para evaluar in situ al niño, no sé para qué o qué pensaban encontrar; después, retrasando el inicio de las terapias al inicio de cada gestión, mismas que deben comenzar en enero de cada año y por decisión de ellos, comenzaban en marzo; después retrasaban las firmas de los convenios con los centros, ya que, sin convenios, los centros no prestaban el servicio por temor al no pago de los mismos; posteriormente la comisión de prestaciones “decide” que le prestaran el servicio de las terapias de rehabilitación especializada sólo a los niños que tengan los siete años cumplidos, esto lo indicó una médico especialista en medicina laboral (tenemos las grabaciones de esa reunión). Cuando la increpamos para que indique en qué se basaba para tal barbaridad, respondió señalando que eso indicaba ¡la literatura médica!

Obviamente, no dejamos que eso ocurra, ya que un niño que cumple 7 años y un día no queda restablecido de su discapacidad; en muchos casos, como el mío, recién empiezan a verse los resultados a esa edad.

Un niño que nace con alguna discapacidad no es que al recibir las terapias se restablecerá por completo y tendrá una vida “normal,” porque la discapacidad no es una enfermedad, pero sí debe ser diagnosticada de manera oportuna para que reciba las terapias adecuadas de acuerdo a su condición. Los padres queremos la autonomía de los niños en la medida de lo posible, para lo que estos deben recibir las terapias adecuadas a su desarrollo, a fin de que sean incluidos en la sociedad.

Este año 2023, casi terminando el mes de junio, la CPS no ha iniciado las terapias para nuestros hijos, no ha firmado los convenios con los centros, no informa de manera oficial nada. En el mes de febrero los cuatro especialistas realizaron las evaluaciones y a la fecha no tenemos noticias al respecto. No responden a cartas ni a manifestaciones públicas de los padres, ¿o quizás nos equivocamos de método y deberíamos bloquear las calles del centro de la ciudad, impedir la atención médica a los enfermos que buscan ser atendidos por ese seguro?